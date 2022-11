ROG Phone 6 Diablo Immortal ufficiale: un’edizione limitata ricca di gadget e segreti

Asus ha presentato una bellissima edizione limitata del suo ROG Phone 6 dedicata a Diablo Immortal, primo gioco mobile dell’omonima e celebre saga della Blizzard. Il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è impreziosito da una scocca dedicata a Diablo e viene venduto assieme ad un ricco pacchetto di gadget che faranno sicuramente la gioia dei fan del gioco.

Ovviamente non mancano nemmeno temi, widget, live wallpaper e sfondi esclusivi brandizzati Diablo Immortal. Ma per averlo bisogna pagare un premium, considerando che costa un po’ di più rispetto alla versione normale del ROG Phone 6.

In collaborazione con Blizzard Entertainment, ROG è orgogliosa di presentare il ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Questo smartphone in edizione limitata e gli accessori abbinati sono i compagni perfetti per la tua avventura nel misterioso e pericoloso mondo di Diablo