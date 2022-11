Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, trailer dell’ultima tranche di episodi

Gli episodi che vanno dal 25 al 38 (che sarà quello finale) de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean debutteranno in tutto il mondo giovedì primo dicembre, su Netflix: ecco il quarto trailer ufficiale, di questa nuova manciata di appassionanti episodi. I destini della famiglia Joestar e di DIO Brando s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

Questa la sinossi di Stone Ocean:

Florida, Stati Uniti, 2011. Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

