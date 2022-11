I Simpson avevano previsto la candidatura di Donald Trump alle presidenziali 2024

I Simpson ci sono riusciti ancora una volta: dopo che la popolare serie animata è stata in grado in questi decenni di predire parecchi eventi che successivamente si sono verificati, ora il produttore Al Jean ha fatto notare come il cartone avesse già nel 2015 predetto la candidatura alle elezioni presidenziali di Donald Trump per il 2024.

Ecco l’immagine mostrata da Al Jean.

Inoltre, prima ancora che Donald Trump si candidasse per la prima volta come Presidente, nell’episodio Bart to the Future andato in onda nel 2000, con Lisa presidente degli Stati Uniti, venne fatta una battuta sul taglio di budget presente nel bilancio ereditato dalla gestione di Donald Trump.

E, considerando che sono davvero molte le previsioni di eventi futuri fatte dai Simpson, lo stesso show dedicherà una puntata a questa incredibile capacità dimostrata di riuscire ad anticipare i tempi. Lo showrunner Matt Selman ha rivelato:

Abbiamo in mente un episodio concettualmente pazzesco, che spiega come I Simpson siano in grado di prevedere il futuro. Sarà una puntata piena di roba fantastica, e sarà anche capace di spiegare perché i Simpson hanno questa capacità.

Sempre per chiamare in causa alcune delle ultime predizioni fatte dai Simpson, dopo l’attacco della Russia all’Ucraina è stata chiamata in causa la puntata in cui la stessa Russia dichiarava di voler formare di nuovo l’ex Unione Sovietica. Ecco il filmato.

La scena fa parte della puntata intitolata in lingua originale Simpson Tide, e si tratta del diciannovesimo episodio della nona stagione della serie TV, uscito nel 1998.

E tra le ultime predizioni fatte dai Simpson, giusto per stare in tema cinematografico, troviamo anche quella sull’uscita di Matrix Resurrection nel periodo natalizio. Ecco l’immagine che lo dimostra.

L’immagine è presente all’interno del quattordicesimo episodio della quindicesima stagione, intitolato in italiano “Lo Ziff che Venne a Cena” risalente al 2004, e che mostrava, sull’onda dell’uscita degli ultimi due lungometraggi di Matrix, un assurdo speciale natalizio intitolato A Matrix Christmas. E, proprio all’inizio di questo 2022, a distanza di oltre quindici anni, nel periodo di Natale è uscito Matrix Resurrection, il quarto capitolo della saga cinematografica.

Tra l’altro nel 2021 Platin Casino aveva aperto le candidature per trovare una persona in grado di guardare ed analizzare ogni episodio de I Simpson per rintracciare nuove previsioni all’interno della serie TV.