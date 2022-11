1997: Fuga da New York – I registi di Scream alla regia del reboot

Arrivano notizie importanti riguardo alla produzione del film reboot 1997: Fuga da New York, secondo quanto riferito da Bloody Disgusting, e successivamente confermato da Deadline, non solo la produzione è stata confermata, ma sarebbero stati trovati anche i registi del progetto: stiamo parlando di Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che hanno già lavorato al franchise di Scream.

Un’altra importante notizia sulla produzione di 1997: Fuga da New York riguarderebbe la presenza Carpenter, il filmmaker del film originale, che parteciperebbe al reboot nel ruolo di produttore esecutivo. Andrew Rona e Alex Heineman saranno gli altri produttori esecutivi, i due fanno parte dell’etichetta “Radio Silence”, anch’essa a lavoro sul franchise di Scream. Attualmente non è stato rivelato il nome della persona che lavorerà alla sceneggiatura del reboot.

Tra le notizie che erano state rivelate in precedenza c’era quella che riguardava la partecipazione al progetto di Kurt Russell, che però non prenderà parte al reboot di Fuga da New York, e che quindi non vestirà i panni di Jena Plissken.

L’idea di un reboot su Fuga da New York circola da diverso tempo, da quando era stato associato al progetto il nome di Robert Rodriguez, mentre nel 2020 il regista di The Invisible Man, Leigh Whannell, era stato considerato per il ruolo di filmmaker.

In passato lo stesso John Carpenter aveva parlato della possibilità di realizzare un terzo film, con Jena Plissken nello Spazio.

Ci sarebbe il figlio di Kurt Russell, Wyatt, che è davvero molto bravo- aveva detto Carpenter su un avvicendamento nel ruolo di protagonista- ma esiste solo un Jena Plissken. Potrebbero pure fare un film al femminile. Ma che sia uomo o donna c’è solo un Jena.

Ma lo stesso Wyatt Russell ha così risposto all’idea di vestire i panni del character interpretato dal padre:

Per me non ci può essere un sostituto di Jena, sarebbe un suicidio al 101%. Non so se ci potrebbe mai essere un altro Jena Plissken, e se mai accadesse augurerei a questa persona il meglio. Personalmente, sarebbe una di quelle cose che sarei pronto a fare solo se volessi ricevere messaggi di odio da parte delle persone. Perciò non lo farei mai.

Il fatto che nel reboot di Fuga da New York ci saranno i registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin può far ben sperare sul progetto, considerando il buon lavoro fatto con Scream 5. La stessa Neve Campbell, protagonista del franchise horror, ha deciso di accettare nuovamente la parte di Sidney, proprio dopo aver avuto un confronto con i due registi. Ecco le sue parole:

Non sono dentro al progetto al cento per cento per ora, ma ad essere onesti i due registi hanno fatto un grande lavoro. Ho visto i loro film e sono molto talentuosi. Mi hanno scritto una lettera, dicendo quanto siano dei fan di Wes Craven, e quanto siano orgogliosi per questa possibilità perché la saga di Scream è il motivo per cui hanno iniziato a fare film.

Loro vogliono onorare veramente lo stile di Wes Craven, ed è stata una cosa carina da sentire. Perciò vedremo. Spero potremo vederci direttamente e progettare qualcosa di grandioso. Però, per ora, è un qualcosa che sta procedendo.