Droni in Italia: in vendita Autelrobotics EVO II PRO V3

Il drone Autel EVO II PRO V3 della Autelrobotics è un dispositivo che non è il semplice restyling del drone professionale. Non si notano quasi per niente le differenze. La funzione è la dissipazione di calore delle board elettroniche interne. Ecco le novità che fanno essere di un passo avanti la serie EVO II:

elettronica trasmissiva SkyLink 2.0 che garantisce range fino a 15km in FCC e 8km in CE

comparto GPS e Bussola Digitale migliorati

camera 6k PRO pre-calibrata con nuovo algoritmo di acquisizione foto/video con scarsa luce MoonLight 2.0

compatibilità con Live Deck 2

restyling scocca inferiore per ottimizzare la dissipazione del calore prodotto dalle PCB

sistema operativo Android 11 su entrambi gli Smart Controller

Il nuovo Smart Controller SE accompagna l’EVO II PRO, lo schermo è raddoppiato fino a 6,4 pollici con una risoluzione display di 2340x1080px. Ha una luminosità di tutto rispetto di 800 NITS ed è equipaggiato con un processore Qualcomm a 8 core. Il radiocomando dure 3 ore e consente la sostituzione delle batterie. Il Live Deck 2 permette di estendere non solo il radiocomando, ma anche di ritrasmettere le immagini.

Inoltre, di consentire alla regia remota di comandare la camera, lo zoom e altre funzionalità del drone Autel EVO II. In Italia, esattamente a Bari, apre un Centro di Assistenza e riparazione ufficiale. L’azienda barese è situata all’interno del Polo Tecnologico della Regione Puglia, Tecnopolis. Ha la gestione indipendente dell’intero processo abbreviando la risoluzione delle richieste di assistenza.

Dronisport è da più di due anni Distributore Ufficiale di Autel Robotics. Ha acquisito di recente la certificazione come Service Center per le riparazioni in garanzia ufficiali in Italia. Introdotto anche il nuovo brand Dronipro investendo sul personale attraverso l’assunzione di 2 UAS Specialist dedicati. Inoltre, si è investito anche su laboratorio riparazioni, nuovo magazzino con pronta consegna e uno showroom di 125 mq.