Droni: in India portano vaccini al bestiame

L’Indian Immunologicals Limited (IIL) a Hyderabad ha consegnato i vaccini per il bestiame grazie ai droni. Insieme al Dipartimento dell’Unione per la zootecnia e i prodotti lattiero-caseari e al Dipartimento dell’agricoltura e della zootecnia dell’Arunachal Pradesh. Le vaccinazioni trasportate sono per l’afta epizootica (FMD), sono stati consegnati da Roing a Paghlam nell’Arunachal Pradesh. Si tratta della prima volta in cui vaccini per il bestiame vengono trasportati con droni. L’esercitazione è avvenuta con l’assistenza di Gol e Techeagle Company.

I droni promuovono ancor di più la facilità di consegna spingendo la cultura dell’innovazione. Anche un modo per garantire facilità di vita su terreni difficili, infatti volando in alto offrono un servizio con un decollo senza intoppi. Consegnate 1.000 dosi di vaccino Raksha Ovac (FMD) coprendo una distanza aerea di oltre 20 km. Un valido aiuto per fornire vaccini critici in tempo per proteggere il bestiame da varie malattie.

All’esercitazione erano presenti il Ministro dell’Agricoltura e della Zootecnia dell’Arunachal – Upamanyu Basu, il segretario congiunto, Dipartimento della Zootecnia e dei Prodotti lattiero-caseari. La consegna dei droni aiuterà a rendere disponibili i vaccini in località remote in India. IIL è uno dei maggiori produttori di vaccini in Asia, istituito dal National Dairy Development Board (NDDB) nel 1982.