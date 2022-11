Bones and All: due video sui personaggi interpretati da Timothée Chalamet e Taylor Russell

MGM, distributore internazionale di Bones and All, ha rilasciato due video che presentano i protagonisti interpretati da Timothée Chalamet e Taylor Russell.

Bones and All, la nuova opera diretta da Luca Guadagnino (vincitore del Leone d’argento alla regia alla scorsa 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) torna a mostrarsi in immagini inedite in due featurette ufficiali ed esclusive pubblicate da MGM. In esse ritroviamo i due protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell mostrare i due personaggi a loro affidati, Lee e Maren.

La pellicola è stata scritta da David Kajganich – che ha collaborato con il regista in Suspiria e A Bigger Splash – ed è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books.

Nel cast del film, in uscita il 23 novembre, Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.

Bones And All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

