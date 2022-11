Bel-Air: il teaser trailer della seconda stagione

Ecco il teaser trailer della seconda stagione di Bel-Air, la serie TV reboot del telefilm cult con Will Smith. Bel-Air 2 uscirà a febbraio.

18—Nov—2022 / 8:49 AM

Dopo la conferma per una seconda stagione, è stato diffuso il teaser trailer di Bel-Air, la serie reboot tratta dal telefilm cult con Will Smith. I nuovi episodi verranno distribuiti negli Stati Uniti il 23 febbraio dalla piattaforma Peacock.

Ecco il teaser trailer di Bel-Air.

Nella seconda stagione il personaggio di Will si dovrà confrontare con una nuova figura che entrerà a far parte della sua vita, un qualcosa che lo porterà ad avere dei conflitti. Inoltre Will e Carlton evolveranno il loro rapporto, confrontandosi soprattutto con le loro differenze.

Carla Banks Waddles, la showrunner di Bel-Air, ha garantito che la nuova stagione scaverà nel profondo di ciò che si è visto nella prima stagione. Ecco le sue parole:

Cercheremo di sviluppare ciò che si è visto fino ad ora, dando uno sguardo nuovo alla storia di Will, ma onorando lo spirito originale della serie. Nella prima stagione abbiamo introdotto la famiglia Banks, mentre ora scaveremo nel profondo dei character.

Il cast della serie vede presenti Jabari Banks come protagonista, nel ruolo che ha fatto la fortuna di Will Smith: questi invece gli altri interpreti (tra parentesi gli interpreti originali): Adrian Holmes / Phillip Banks (James Avery); Cassandra Freeman / Vivian Banks (Janet Hubert nelle prime tre stagioni, in seguito Daphne Maxwell Reid); Olly Sholotan / Carlton Banks (Alfonso Ribeiro); Coco Jones / Hilary Banks (Karyn Parsons); Akira Akbar / Ashley Banks (Tatyana M. Ali); Jimmy Akingbola / Geoffrey (Joseph Marcell); Jordan L. Jones / Jazz (DJ Jazzy Jeff); Simone Joy Jones / Lisa (Nia Long).

In Italia Bel-Air è disponibile su NOW.