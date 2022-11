Ubisoft Store: arrivano i saldi del Black Friday con sconti su tantissimi giochi

Al via alle offerte del Black Friday su Ubisoft Store con tantissimi titoli scontati fino all’80%. Da oggi fino al 30 novembre, sarà possibile accedere ad una vasta selezione di giochi a prezzo scontato che includono Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Splinter Cell Blacklist e tanti altri.

Nello specifico, le offerte del Black Friday permettono di acquistare Assassin’s Creed Valhalla, Rainbow Six Siege e Far Cry 6 con uno sconto del 67%. Tra le altre offerte segnalate da Ubisoft troviamo anche Far Cry 3 a 3 euro, Splinter Cell Blacklist a 4 euro, Assassin’s Creed Rogue a 5 euro e l’accesso al primo mese di Ubisoft+ scontato del 50%. Inoltre, l’originale Splinter Cell è gratuito sull’Ubisoft Store durante il periodo dei saldi, giusto in tempo per il 20° anniversario del gioco.

Nei paesi in cui è disponibile Ubisoft Wallet, inoltre, i giocatori che spendono almeno 19,99€ utilizzando il proprio Wallet riceveranno una ricompensa di 10€ per un futuro acquisto di giochi o DLC, utilizzabile durante i saldi. I giocatori che non dispongono di un Ubisoft Wallet possono comunque risparmiare utilizzando il codice TGIBF al momento del checkout per ottenere uno sconto del 20% sugli articoli presenti nel carrello, oltre agli sconti del Black Friday già in vigore.

Infine, giocatori possono anche ottenere un abbonamento di tre mesi a Rocksmith+ con uno sconto del 20%, utilizzando il codice FRIDAY20, ottenendo un accesso illimitato al servizio di apprendimento della chitarra e alla sua libreria di canzoni.