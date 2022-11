The Callisto Protocol, trailer di lancio ufficiale per l’horror sci-fi di Glen Schofield

The Callisto Protocol torna a mostrarsi nel trailer di lancio ufficiale che ci ricorda che ormai l'uscita è ormai vicina.

The Callisto Protocol torna a mostrarsi nel trailer di lancio ufficiale che ci ricorda che ormai non manca molto all’uscita dell’atteso horror sci-fi di Glen Schofield, il papà di Dead Space. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette ancora una volta di immergerci nelle cupe atmosfere della prigione di Black Iron grazie ad un mix di cinematiche e scene di gameplay.

The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

