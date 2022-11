Tegole fotovoltaiche: il futuro dell’energia sostenibile

Le tegole possono diventare il materiale base per rendere un’abitazione più efficiente e indipendente dal punto di vista energetico. Questo perché, già da qualche anno, esistono le tegole fotovoltaiche, ovvero dei coppi su cui sono installate delle piccole celle, rendendole meno impattanti dal punto di vista architettonico.

Si tratta di semplici tegole per tetti sulle quali vengono integrati dei piccoli pannelli in silicio o altri materiali in grado di assorbire e accumulare l’energia solare. Questa viene immagazzinata grazie all’assorbimento della radiazione solare che viene, poi, restituita nell’abitazione attraverso un sistema di accumulo e di un inverter collegato all’impianto casalingo.

La capacità di questi impianti cambia da tegola a tegola, ma in genere un impianto da 3kW produce circa 3000-4500 kWh all’anno in base all’esposizione dell’abitazione. Le tegole fotovoltaiche vengono installate sui tetti come quelle normali e permettono di avere un maggiore isolamento termico e una maggiore protezione dagli agenti atmosferici.

Il minore impatto estetico le rende installabili anche in zone con vincoli paesaggistici pure dovendo richiedere il permesso all’amministrazione comunale. Anche le tegole fotovoltaiche permettono di accedere alle agevolazioni fiscali.