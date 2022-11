Peninsula: acquista il 40% dei costumi e dei maglioni Mc2 Saint Barth

Il marchio di moda Mc2 Saint Barth apre il 40% del suo capitale a Peninsula Capital per allargare la sua espansione, soprattutto all’estero. Dentro all’operazione agirà anche Percassi mettendo la sua esperienza nei negozi per accelerare il progetto di crescita. A guidare l’ingresso in Mc2 Saint Barth il partner Nicola Colavito, il director Alessandro Boggio Togna e gli investment professionals Maria Garcia e Tommaso Moroni.

Il marchio ha scelto Peninsula per la sicurezza economica e Percassi invece per l’esperienza in ambito retail. Un connubio perfetto. Massimiliano Ferrari e Raffaele Noris sono i fondatori di Mc2 Saint Barth, azienda di beachwear nata nel 2003. Un marchio nato per l’uomo e poi passato all’abbigliamento per donna e bambino. Successivamente è stato introdotto l’invernale mirando all’holidaywear. Negli ultimi anni si contano 53 boutique nelle mete più rinomate italiane ed estere.

Un forte posizionamento online attraverso l’e-commerce proprietario che crea oltre il 25% del giro d’affari. Nel 2022 Mc2 Saint Barth chiuderà il 2022 con un fatturato di 80 milioni di euro, un 45% in più rispetto al 2021. A novembre Mc2 Saint Barth aprirà due negozi a Los Angeles.

Con l’aiuto di Peninsula vogliamo diventare grandi, visto che abbiamo gestito l’azienda sempre da autodidatti: avere personalità più manageriali a fianco e più risorse per la crescita per noi sarà uno step importante. Con Percassi invece vogliamo avviare un’espansione retail sull’estero, selezionando anche l’old sale, e dare impulso all’online retail, per puntare soprattutto su Usa, Medio Oriente, Asia e consolidare la posizione in Europa, cioè Spagna, Germania, Grecia e Regno Unito.

fondatori di Mc2 Saint Barth

Questa operazione si colloca nell’ambito di una lunga serie di investimenti nel settore retail e fashion per Peninsula che ha acquisito una forte expertise nel settore e siamo certi di contribuire con un significativo valore aggiunto alla crescita del gruppo. Il coinvestimento di Percassi nell’operazione sarà un importante acceleratore per il successo della strategia condivisa di roll-out e testimonia la bontà dell’alleanza sviluppata anche a seguito della recente partnership in Kiko.

Peninsula

Felice di proseguire la collaborazione di successo con Peninsula, e mettere a disposizione dei fondatori di Mc2 la nostra expertise retail per aiutarli ad accelerare la strategia di crescita globale del brand.

Antonio Percassi