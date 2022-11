Ke Huy Quan riceve ancora regali di Natale da Steven Spielberg: “Non mi ha mai dimenticato”

Ke Huy Quan ha raccontato durante un'intervista al The Guardian che riceve ancora ogni Natale un regalo da Steven Spielberg, che non lo ha mai dimenticato.

Di recente Ke Huy Quan ha rivelato di ricevere ancora, ogni anno, un regalo di Natale da Steven Spielberg, e la cosa si ripete ininterrottamente da 38 anni, da quell’ingaggio dell’allora giovane interprete per la saga di Indiana Jones. Ke Huy Quan ha dichiarato a riguardo: “Steven Spielberg non mi ha mai dimenticato”.

Parlando al The Guardian Ke Huy Quan ha detto:

Spielberg mi ha dato il mio primo lavoro, e, a distanza di tanti anni, non mi ha ancora dimenticato. Ogni volta che ho bisogno di aiuto lui è sempre presente.

Continuando a raccontare la sua esperienza con Steven Spielberg sui set, l’attore ha detto:

In Indiana Jones ero l’unico ragazzino della produzione, e perciò ho ricevuto tutto l’amore e l’attenzione. Mentre per I Goonies ero uno dei sette, perciò dovevo costantemente farmi spazio per ricevere un po’ di considerazione. Però ci ero abituato, considerando che nella mia famiglia eravamo in nove fratelli. Tutto ciò che ho vissuto è stato divertente, specialmente in quei fantastici set. Andare a lavorare era come stare in un parco giochi.

Durante il D23 Ke Huy Quan ha avuto modo di incontrare di nuovo Harrison Ford, dopo le avventure condivise sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto. Quan ha raccontato di quell’incontro:

Eravamo in questa stanza verde, piena di attori e produttori, e ad un certo punto viene qualcuno a dirmi che ci stava Harrison Ford, e mi chiede se avevo voglia d’incontrarlo. Così quando ci siamo visti lui aveva quella solita aria scontrosa alla Harrison Ford, tanto che avevo iniziato a pensare che mi avesse scambiato per un fan e mi volesse dire di non avvicinarsi troppo. Però poi ha detto ‘sei Short Round?’ e mi sono ritrovato di nuovo catapultato in quel 1984. Così gli ho risposto ‘Sì, Indy’, e mi ha dato un forte abbraccio.

Ecco una scena con i due interpreti nel film della saga, uscito nel 1984.

Durante l’intervista al The Guardian, l’interprete Ke Huy Quan ha anche raccontato di non aver ricevuto chiamate per un provino per tanto tempo. Ma oggi, anche con l’ingaggio per la serie TV su Loki, la carriera dell’attore sembra esser ripartita.