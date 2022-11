Gamera: Rebirth – Netflix annuncia un progetto sul kaiju

17—Nov—2022 / 10:59 AM

Con un teaser pubblicato online, Netflix Giappone ha annunciato un progetto su Gamera, intitolato Gamera: Rebirth. Secondo quanto rivelato su Twitter, la piattaforma streaming è pronta a far partire una nuova era per il mostro kaiju.

Ecco il teaser di presentazione.

Mentre questo è il poster.

Nella descrizione proposta da Netflix:

Dopo l’era di Showa, fino ad arrivare a quella di Heisei, ora è pronta ad arrivare una nuova produzione con GAMERA -Rebirth, il mostro gigante che è da sempre molto amato da tutti gli appassionati. Il progetto arriverà con una distribuzione su scala mondiale attraverso Netflix!

Il regista Shusuke Kaneko ha dichiarato:

Quando ho proposto la mia idea, KADOKAWA aveva già iniziato il nuovo progetto, perciò aspetto anche io questa produzione. Supporterò tutta la squadra di lavoro, così come fa un commentatore che ha avuto esperienza direttamente sul campo, e chiaramente mi auguro che Gamera riesca ancora una volta a vincere la sua sfida.

Ricordiamo che Gamera ha fatto il suo esordio nel 1965, ed è stato inizialmente messo in competizione con Godzilla. In totale il character è apparso in dodici produzioni, realizzate da Daiei Film e dai Kadokawa Daiei Studio.

