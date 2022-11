Evernote diventa italiana, nel 2023 sarà acquistata dalla milanese Bending Spoons

La società milanese Bending Spoons ha acquistato Evernote, una delle piattaforme più utilizzate al mondo per prendere appunti online e organizzare la propria daily schedule. L’accordo verrà ultimato ufficialmente solamente ad inizio del prossimo anno, mentre non si hanno informazioni ufficiali sul costo dell’operazione.

Evernote, che conta 250 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e un fatturato mensile di oltre 100 milioni, diventerà di fatto italiana. «L’adesione a Bending Spoons ci consente di trarre vantaggio dalla loro esperienza nelle app e dall’ampia gamma di tecnologie che hanno sviluppato negli anni», ha detto Ian Small, amministratore delegato di Evernote.

«Abbiamo grandi progetti per servire gli utenti di Evernote», gli ha fatto eco un portavoce di Bending Spoons.

Bending Spoons si è affermata negli anni come uno dei punti di riferimento del mercato delle applicazioni per smartphone a livello mondiale. Suo era il videogioco in diretta (diventato nel 2018 un fenomeno nazionale scaricato da milioni di italiani) Live Quiz – Vinci Premi Veri. Bending Spoons ha anche sviluppato la prima versione dell’app Immuni, poi passata sotto il controllo di Sogei, partecipata del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

«La nostra missione in Bending Spoons è quella di avere un impatto positivo e duraturo sui nostri clienti, sui nostri compagni di squadra e sulla società in generale», commenta l’AD di Bending Spoons, Luca Ferrari. «Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si affidano a Evernote per organizzare la propria vita. Evernote si adatta perfettamente al portafoglio di Bending Spoons e siamo lieti di poter accogliere la sua vasta e fedele base di clienti».