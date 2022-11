Elemental: teaser trailer, poster e nuova foto dal prossimo film Pixar

Sono disponibili il primo trailer, il poster e una nuova immagine dal nuovo film Disney e Pixar Elemental, un lungometraggio originale Disney Pixar ambientato a Element City, dove gli abitanti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme.

Il film introduce Ember, una tenace, acuta e “ardente” giovane donna, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo, Parzialmente nuvoloso) e prodotto da Denise Ream (Il viaggio di Arlo, Cars 2) e con le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie rispettivamente nei ruoli di Ember e Wade nella versione originale del film, Elemental arriverà nel 2023 nelle sale italiane.

Elemental è un film originale ispirato all’infanzia di Peter Sohn a New York, che afferma:

I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental. La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?

