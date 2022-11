DJI: un drone riprende la sede centrale a Shenzhen

Sky City è la nuova sede centrale di DJI, il produttore cinese che ha ufficializzato le novità Mavic 3 Classic e Mavic 3 Enterprise. Sky City si trova a Shenzhen e ha due grandi palazzi che hanno stravolto lo skyline della città cinese grazie al loro aspetto futuristico. DJI ha diffuso un video di recente per la presentazione della nuova sede centrale, dura poco più di due minuti. È stato ripreso con un drone non meglio specificato.

Nei primi secondi del video si vedono i due grandi grattacieli che formano Sky City, poi i giardini e il restante verde. Si nota la struttura dalle forme create dagli architetti Foster + Partners, ricordano le nuvole mentre un ponte sospeso unisce le due unità. Poi si può vedere come il drone sorvola l’ingresso in vetro mettendo in risalto il giardino zen interno.

Successivamente si sale al ventesimo piano in ascensore. Qui troviamo un auditorium con soffitto alto e grandi vetrate. Poi gli uffici, sale riunioni, sale relax e un balcone con vegetazione da cui ammirare il panorama. La parte più curiosa è una grande sala coperta che consente agli ingegneri di provare nuovi modelli in spazi con pochi ostacoli. Poi si arriva al ponte sospeso scoperto per rivolgere un’ultima occhiata ai grattacieli alti 200 metri con 40-44 piani.