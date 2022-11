Amazon ha licenziato 10mila dipendenti. Il N.1 della divisione Hardware: “vi aiuteremo a trovare un nuovo lavoro”

Amazon ha annunciato il licenziamento di 10mila dipendenti, quasi tutti assunti nella divisione corporate (e dunque non impiegati nelle operazioni di logistica e consegna). Il taglio del personale era stato anticipato da alcune indiscrezioni pubblicate sugli organi di stampa staunitensi.

È l’ennesima operazione di questo tipo all’interno del settore tech statunitense, che dall’inizio dell’anno è in profonda difficoltà. Dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter ha licenziato oltre il 50% dei suoi dipendenti, mentre Facebook ha a sua volta licenziato 11mila lavoratori.

Amazon ha iniziato ad inviare i primi preavvisi nella giornata di ieri. Il grosso dei tagli riguardano la divisione hardware, e quindi i team che si occupano dello sviluppo dei prodotti Echo, Fire e Kindle.

In una email inviata a tutti i dipendenti, Dave Limp, VP Senior della divisione Device and Services di Amazon, ha spiegato di essere estremamente addolorato per gli esuberi, aggiungendo che si è trattato di una scelta obbligata per garantire la tenuta della società in vista di una grave recessione. “Aiuteremo i dipendenti interessati nella ricerca di nuovi posti di lavoro”, ha detto. “Ci tengo comunque a sottolineare che la divisione Devices & Services rimarrà un’importante area d’investimento per Amazon”.

Il piano di esuberi ha colpito anche le divisioni risorse umane e Retail. In questo modo, Amazon ha licenziato circa il 3% dei suoi dipendenti corporate.