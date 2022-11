Xbox Game Pass, novembre 2022: annunciati i giochi della seconda metà del mese

Microsoft ha annunciato i giochi gratis di novembre 2022 dell’Xbox Game Pass, ossia quelli che arriveranno a partire dalla seconda metà del mese e che vanno ad aggiungersi alla selezione di titoli già presenti in catalogo. Si tratta di un’elenco piuttosto variegato che include anche lo strategico Dune: Spice Wars, lo sparatutto Gungrave G.O.R.E e tanti altri ancora.

Ecco l’elenco dei nuovi giochi di Xbox Game Pass per la seconda metà di novembre 2022:

Dune: Spice Wars – PC, 17 novembre

Ghostlore – PC, 17 novembre

Lapin – Cloud, Console e PC, 17 novembre

Norco – Cloud e Console, 17 novembre

Gungrave G.O.R.E – Cloud, Console e PC, 22 novembre

Insurgency: Sandstorm – Cloud e Console, 29 novembre

Soccer Story – Cloud, Console e PC, 29 novembre

Warhammer 40.000: Darktide – PC, 30 novembre

Come dicevamo, tra le aggiunte più interessanti troviamo Dune: Spice Wars, lo strategico 4X in tempo reale ambientato appunto nell’universo di Dune e Gungrave G.O.R.E, l’action shooter sviluppato in collaborazione con Ikumi Nakamura e Yasuhiro Nightow. A partire dal 30 novembre arriverà anche Warhammer 40.000: Darktide, il viscerale action game co-op per 4 giocatori di Fatshark, gli autori di Vermintide 2.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che a partire dal 30 novembre verranno rimossi dal servizio i seguenti giochi:

Archvale (Cloud, Console e PC)

Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC)

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC)

Mind Scanners (Cloud, Console e PC)

Mortal Shell (Cloud, Console e PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC)

Undungeon (Cloud, Console ePC)

Warhammer 40.000 Battlesector (Cloud, Console e PC)

Se dunque siete interessati ad uno di questi titoli, vi consigliamo di approfittarne prima che vengano definitivamente rimossi dal catalogo oppure in alternativa potete sempre acquistarli approfittando dello sconto del 20%.