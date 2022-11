Willow e Strange World: le prime clip pubblicate dalla Disney

Disney ha diffuso dei contenuti di alcune sue produzioni, stiamo parlando della serie TV Willow e di Strange World. Quest’ultimo uscirà al cinema il 23 novembre ed avrà nel cast vocale nomi come Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Gabrielle Union e Jaboukie Young-White. Mentre Willow sarà distribuito direttamente su Disney+ il 30 novembre.

Questa è la prima clip di Willow.

“The world needs you again, it needs your magic.” 🌎🧙✨

Check out the first official clip from #Willow, the Original series from @Lucasfilm. Streaming November 30 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/tDfHwT76fY

