WhatsApp presto consentirà di chattare con sé stessi, ecco a cosa serve la nuova funzione

WhatsApp presto consentirà di aprire una chat con sé stessi. La nuova funzione dà agli utenti uno spazio personale per condividere link, note e file multimediali.

WhatsApp presto consentirà di aprire una chat con sé stessi. La nuova funzione ha ovviamente l’obiettivo di dare agli utenti uno spazio personale, in modo da facilitare la condivisione di file multimediali, link, note vocali e via dicendo da un dispositivo all’altro.

Pensate ad esempio alla possibilità di trasferire rapidamente un link che abbiamo trovato navigando sullo smartphone, ma che abbiamo la necessità di aprire su un computer. E non solo: la possibilità di inviare messaggi a sé stessi consente di creare una sorta di spazio per le note personali su WhatsApp, raccogliendo pensieri, appunti, oggetti che si intende acquistare, articoli delle riviste e considerazioni che rimarranno per sempre disponibili sul cloud dell’app di messaggistica.

I messaggi inviati in questo modo saranno sincronizzati su tutti i nostri dispositivi e verranno ovviamente protetti dalla crittografia end-to-end.

Questa possibilità, peraltro, è offerta da diverso tempo su Facebook Messenger, altra applicazione di messaggistica di Meta. La novità verrà introdotta inizialmente sulla versione per iOS di WhatsApp ed è già in fase di roll-out per gli utenti che hanno già scaricato l’update 22.23.74.

Per aprire una chat con sé stessi sarà sufficiente cercare il proprio numero di telefono trai contatti. Una didascalia dell’app ci avvertirà che stiamo interagendo con il nostro contatto.