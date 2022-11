Twitter, il bizzarro ultimatum di Musk ai dipendenti: “clicca qui o sei licenziato”

I dipendenti di Twitter hanno ricevuto in queste ore una bizzarra email dal loro nuovo amministratore delegato. Hanno fino giovedì per rispondere all'ultimatum.

I dipendenti di Twitter hanno ricevuto in queste ore una bizzarra email dal loro nuovo amministratore delegato, Elon Musk. Un ultimatum che recita grossomodo così: “devi dirci che sei disposto a lavorare molto di più, o ti licenzieremo“.

Da quanto Musk è il nuovo proprietario del social, Twitter ha già licenziato il 50% dei suoi dipendenti e oltre l’80% dei collaboratori freelance. In queste ore ha fatto discutere anche il licenziamento in pubblica piazza – letteralmente un “Fired” scritto su Twitter – di uno dei membri del team che lavorava allo sviluppo dell’app per Android del social.

La nuova email inviata a tutti i dipendenti contiene una domanda che ammette esclusivamente una risposta secca. Sì o “Addio e prepara le valige”.

“Sei sicuro di voler far parte del nuovo Twitter?”, recita il messaggio. “Fai click sul Sì in calce”. I dipendenti hanno tempo fino alle 17 di giovedì per siglare il loro impegno. Chiunque non rispetti la scadenza verrà licenziato (e avrà ovviamente diritto a tre mensilità pagate).

Ma come sarà il “nuovo Twitter”? Elon Musk nella email spiega di aspettarsi un impegno “più estremo” da tutti i dipendenti, avvertendo che verrà richiesto allo staff di lavorare per molte più ore e ad altissima intensità. Lo stesso miliardario da diversi giorni sta fondamentalmente vivendo all’interno del quartier generale di Twitter, dormendo all’interno della struttura. Durante il primo incontro con i dipendenti di Twitter, Elon Musk ha chiesto ai lavoratori di affrontare ogni questione “con un senso di massima urgenza”.