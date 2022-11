The Princess Diaries: in lavorazione il terzo film alla Disney

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbe in lavorazione il terzo film della saga The Princess Diaries, con Anne Hathaway.

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbe in lavorazione il terzo capitolo di The Princess Diaries (in Italia conosciuto che The Pretty Princess), la saga cinematografica che vede come protagonista Anne Hathaway. La storia che sarebbe in lavorazione sarà un proseguimento dei capitoli precedenti.

A scrivere la sceneggiatura del terzo film di The Princess Diaries sarà Aadrita Mukerji, che ha già lavorato su Supergirl e Reacher. Debra Martin Chase, che ha prodotto i primi due film, lavorerà anche a questo terzo capitolo.

Attualmente sembra che Anne Hathaway non abbia un accordo per tornare nel terzo film di The Princess Diaries, però si presume che in qualche maniera l’attrice verrà inclusa nel progetto che l’ha già vista protagonista nei due film precedenti.

Il primo film del 2001 è un adattamento del libro omonimo di Meg Cabot, e si trattò della prima grande apparizione sullo schermo della stessa Anne Hathaway. L’attrice ha vestito i panni di Mia Thermopolis, un’adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia. Nel cast della pellicola era presente anche Julie Andrews.

Gli incassi al box-office portarono The Princess Diaries ad un guadagno di 165 milioni di dollari, e condussero ad un sequel distribuito nel 2004.

Ecco il trailer del primo lungometraggio.

The Princess Diaries è disponibile su Disney+.