Hollow Knight: Silksong non nominato tra i giochi più attesi del 2023 ai TGA: fan delusi

Come promesso, Geoff Keighley ha annunciato i finalisti dei The Game Awards 2022, gli Oscar del Videogioco in programma il prossimo 9 dicembre alle 01:30, ora italiana. Come sempre, le critiche non sono mancate: dopo le polemiche relative all’inclusione di Stray tra i giochi in lizza per il GOTY di quest’anno, ci sono state molte lamentele riguardanti anche l’assenza di Hollow Knight Silksong tra i nominati per la categoria dei giochi più attesi del 2023.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che tra i giochi più attesi secondo The Game Awards 2022 vi sono Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Come potete vedere, la lista non include Hollow Knight: Silksong e questo ha fatto indispettire non poco i fan del seguito dell’acclamato metroidvania di Team Cherry che si sono riversati su Reddit e su Twitter per esprimere la loro delusione.

I'm kinda disappointed that Hollow Knight: Silksong didn't make it to the Most Anticipated Game category for The Game Awards. I don't know if we will get more information about Hollow Knight: Silksong, but we'll see what happens in December. #TheGameAwards #hollowknight pic.twitter.com/UQGEu3l6bK — Pac-Fessor (@PacFessor256) November 14, 2022

Nonostante sia innegabile che un gioco come Silksong meriti assolutamente un posto tra i titoli più attesi per il prossimo anno, è probabile che il gioco non sia stato incluso nella lista proprio per la mancanza di una data di uscita. Al momento, infatti, il gioco continua ad essere catalogato come TBA su store come Steam e Nintendo eShop. Tutti i titoli riportati nella lista, invece, sono stati confermati per il 2023.

Annunciato ufficialmente nel 2019, Hollow Knight: Silksong è l’attesissimo seguito del metroidvania di Team Cherry. Protagonista del gioco è Hornet, principessa combattente e protettrice di Hallownest, che si ritrova ad esplorare un regno completamente nuovo. Catturata e trasportata in questa ambientazione sconosciuta, Hornet dovrà combattere e risolvere i misteri del nuovo regno per cercare di arrivare in cima in una sorta di pellegrinaggio mortale.

Lo stile di Hollow Knight: Silksong è chiaramente derivato da quello del predecessore, con strane e affascinanti ambientazioni naturali ricche di bizzarre rovine di civiltà costituite da figure insettoidi. Hornet è dotata di stile di combattimento, armi e abilità specifiche nuove, con la possibilità di creare nuovi equipaggiamenti e ottenere altre caratteristiche inedite.

Hollow Knight: Silksong sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one.