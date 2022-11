Volkswagen ID. Aero: l’ammiraglia elettrica si fa vedere in alcune prime foto

La versione di serie della concept Volkswagen ID. AERO è quasi ultimata. La berlina elettrica si è fatta immortalare in alcune foto spia e dovrebbe uscire durante la seconda metà del 2023. Nelle foto vediamo la ID. AERO durante una sosta per la ricarica presso una stazione IONITY di ultima generazione.

La carrozzeria dell’auto è ancora camuffata, anche se in questa occasione è possibile individuare con maggiore chiarezza le linee del suo design. Ricordiamo che la ID. AERO debutterà inizialmente in esclusiva temporale sul mercato cinese, per poi (ma le tempistiche sono incerte) fare il suo ingresso anche in Europa.

Una decalcomania protegge la siluette dei gruppi ottici da occhi indiscreti, mentre un ampio telo nasconde la plancia dell’auto. Ciononostante, rimangono ben visibili i finti terminali di scarico oltre che un ampio display centrale dedicato all’infotainment. Nonostante il telo, è anche possibile scorgere il quadro degli strumenti digitali, molto simile a quello utilizzato sulle altre elettriche della famiglia ID.

Come è noto, anche la Volskwagen ID. Aero poggia sulla piattaforma MEB. È verosimile che l’auto di serie riprenda alcuni dei dettagli della concept car, a partire dalla batteria da 77 kWh in grado di offrire fino a 620 km di autonomia. Vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni.