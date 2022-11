Specie a rischio: adottane una, “A Natale mettici il cuore”

I social network non bastano a salvare gli animali a rischio di estinzione. Nel 2022 “A Natale mettici il cuore” per davvero e adotta una specie a rischio.

Quando vediamo foto su internet di animali mettiamo subito un like, ma non basta per salvare queste specie a rischio di estinzione. Purtroppo sono sempre più minacciate dalla perdita del loro habitat e dal commercio illegale. Gli ultimi dati sulla salute del Pianeta dicono che i vertebrati sono calati in media del 69%, arrivando al 94% in Sud America e all’83% in acque dolci.

Entro il 2050 i koala e gli orsi polari scompariranno. Anche le trappole letali per le tigri e le loro prede sono oltre 12 milioni nel Sud-est asiatico. Un’altra specie che rischia di sparire per sempre è l’orso bruno marsicano e i panda sono appena 2mila individui liberi in natura.

Ecco che è stata realizzata la campagna “A Natale mettici il cuore”, un modo per sottolineare la biodiversità e proteggerla con un piccolo gesto. L’adozione della specie a rischio avviene con un peluche e un certificato nominativo con una lettera del Wwf oppure in modalità online con firma digitale. Il Wwf per questa importante campagna può contare sul supporto di Rds Next, la social web radio con oltre 460mila follower su TikTok. Un modo per comunicare meglio gli obiettivi del Wwf e della campagna ai giovani e alle future generazioni.