PlayStation Plus, in arrivo le offerte del Black Friday con uno sconto del 25% sull’abbonamento

Arrivano le offerte del Black Friday anche per gli abbonati al PS Plus: Sony ha svelato che a partire dal 18 novembre l'abbonamento sarà scontato del 25%.

Tramite Twitter, Sony ha annunciato che gli utenti PlayStation Plus potranno approfittare già a partire da questa settimana delle prime offerte per il Black Friday. Da venerdì 18 novembre 2022, infatti, l’abbonamento al servizio sarà scontato del 25%.

PlayStation Plus Black Friday deal starts November 18 pic.twitter.com/WUEB5RQLRK — PlayStation (@PlayStation) November 15, 2022

Non è chiaro al momento se la promozione coinvolga tutti i tier di PlayStation Plus e se lo sconto riguardi solo i piani annuali. Il tweet, infatti, non riporta ulteriori dettagli in merito: sta di fatto che si tratta di un’offerta sicuramente vantaggiosa nonché un’ottima occasione di risparmio per chi usufruisce del servizio regolarmente. Ad esempio, l’abbonamento a PlayStation Plus di un anno verrebbe a costare con lo sconto del 25% solo 44,99 euro a fronte dei canonici 59,99 euro, una differenza di ben 15 euro. Quello a PS Plus Premium (qualora l’offerta sia disponibile anche per questo tier) passerebbe da 119,99 euro a 89,99 euro, uno sconto pari a 30 euro.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire nello specifico quali saranno le offerte che coinvolgeranno il servizio in abbonamento di Sony. Ovviamente, quelle per il PlayStation Plus saranno solo una parte delle offerte pensate per il Black Friday. Presto arriveranno anche gli immancabili saldi del PlayStation Store, con centinaia di titoli PS5 e PS4 in sconto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da oggi inoltre sono disponibili anche i giochi gratis PS5, PS4 e i classici del mese per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. La corposa lista comprende diversi giochi tra cui diversi titoli della serie Kingdom Hearts, la versione Enhanced di Oddworld: Soulstorm, What Remains of Edith Finch e tanti altri ancora.