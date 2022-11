Magic Mike’s Last Dance: il trailer del film con Channing Tatum

Così com’era stato promesso, è stata diffuso online dalla Warner Bros. il trailer di Magic Mike’s Last Dance, il film con protagonista Channing Tatum che chiude la trilogia sul personaggio. Il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche il 10 febbraio 2023.

Ecco il trailer.

Lo stesso Channing Tatum ha detto sul progetto:

Voglio arrivare a fare strip durante il Super Bowl. E voglio ballare come non ho mai fatto nei precedenti due film, perché dobbiamo essere onesti con il mondo che ci si prospetta davanti, dove non si sta ballando granché bene.