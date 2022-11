Le otto montagne: nuovo trailer per il film premiato a Cannes

Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, il film di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch “Le otto montagne” ha conquistato al Festival di Cannes il Premio della Giuria e arriverà nelle sale dal prossimo 22 dicembre, con Vision Distribution: ecco il nuovo trailer ufficiale. Nel cast della pellicola, prossimamente nei cinema, ritroviamo Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo.

Questa la sinossi ufficiale:

“Le otto montagne” racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

