Harry Potter: Ralph Fiennes ritornerebbe a fare Voldemort

Quando si parla della saga di Harry Potter uno dei personaggi che tornano di più nella mente degli appassionati è Voldemort, il villain per eccellenza che nella saga cinematografica è stato interpretato da Ralph Fiennes. Di recente l’attore è tornato a parlare del ruolo, dichiarando che sarebbe disposto a vestirne ancora i panni.

In un breve scambio di battute con Variety l’attore ha detto:

Certo che mi piacerebbe tornare a fare Voldemort, non avrei dubbi su questo.

Considerando che la Warner Bros. Disovery intende spingere molto sul franchise di Harry Potter, il character potrebbe tornare prima o poi, e Ralph Fiennes potrebbe avere un’altra occasione. L’attore di recente si è schierato anche a favore di J.K. Rowling, dopo che l’autrice di Harry Potter è stata criticata per aver espresso delle opinioni sulle persone trans.

J.K. Rowling ha scritto dei grandi libri riguardo all’emancipazione- ha detto Fiennes- su dei giovani che scoprono sé stessi come esseri umani. Si tratta di un qualcosa su come diventare forti, migliori e moralmente più centrati come esseri umani. Ci sono state delle parole rivolte contro di lei che sono state disgustose.