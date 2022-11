Felicità: segreto svelato dall’uomo più felice del mondo

L’uomo più felice del mondo, Matthieu Ricard, svela il segreto della felicità. A volte per noi essere felici è un’ossessione, altre invece magari lo siamo già.

Cos’è la felicità? A volte la cerchiamo ossessivamente, altre invece è davanti a noi e non ce ne accorgiamo neanche. Alcuni potrebbero trovare la risposta nelle cose materiali, altri invece nelle persone che amano e hanno vicino. Alcune persone magari possono vederla nelle piccole cose di cui altri neanche si rendono conto. Insomma, capire cos’è la felicità e qual è il suo segreto è davvero complicato e soggettivo. Solo un uomo può darci la risposta ed è Matthieu Ricard, l’uomo considerato il più felice al mondo.

Lui è un monaco buddista francese della scuola tibetana, nato nel 1946, ma anche autore di tanti libri sulla felicità. In una sua recente autobiografia racconta la sua vita, le sue esperienze e scelte. Un percorso che giunge alla felicità, dopo la sua estenuante e lunga ricerca. Il monaco ha raggiunto la felicità e ha anche attirato a sé la curiosità di migliaia di persone a livello mondiale. Anche gli studiosi ne sono rimasti colpiti. Gli scienziati dell’Università del Wisconsin hanno applicato più di 200 sensori sul cranio dell’uomo monitorando le attività cerebrali. Nessuno come Ricard ha registrato una parte cerebrale connessa con le emozioni positive, per questo è stato definito l’uomo più felice del mondo.

Qual è il suo segreto? L’altruismo, perché l’uomo è riuscito a mettere da parte il suo ego, fonte di infelicità e stress. La meditazione è essenziale per arrivare al suo traguardo eliminando tutte le energie negative e le distrazioni. Le costanti sono generosità e solidarietà in opere umanitarie da lui svolte per difendere la cultura tibetana, nominandolo Cavaliere dell’Ordine Nazionale del Merito.