Empire of Light: trailer originale del nuovo film di Sam Mendes

È previsto per il 23 febbraio l’arrivo nelle sale italiane – distribuito da The Walt Disney Company Italia – del nuovo film di Sam Mendes, Empire of Light, che verrà presto presentato in anteprima al 40° Torino Film Festival. Vi mostriamo oggi trailer in lingua originale. Ambientato nei primi anni ‘80 in una cittadina balneare inglese, Empire of Light è una storia potente e toccante sui legami umani e sulla magia del cinema del regista premio Oscar Sam Mendes.

Empire of Light è interpretato da un cast stellare, tra cui la vincitrice dell’Academy Award Olivia Colman, il vincitore del BAFTA Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, con Toby Jones e il premio Oscar Colin Firth. Il film è prodotto da Neal Street Productions di Sam Mendes e Pippa Harris, in collaborazione con Searchlight Pictures.

Leggi anche: