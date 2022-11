Emily Blunt è stanca dei ruoli da “donne forti”, anche per questo ha rifiutato Black Widow?

Emily Blunt ha interpretato nella sua carriera personaggi iconici come Marry Poppins, o come la coraggiosa Evelyn Abbott di A Quiet Place, ma, probabilmente, non vestirà i panni di personaggi etichettati come “donne forti”. Lo ha dichiarato di recente parlando al The Telegraph.

Qui sotto riportiamo le sue dichiarazioni:

Posso dire che è la cosa peggiore quando apri una sceneggiatura e leggi le parole “protagonista femminile forte”. Questa cosa mi fa girare gli occhi. Me ne tiro fuori, mi annoia. Sono ruoli che sono scritti proponendo personaggi stoici, e devi passare tutto il tempo a recitare da dura, dicendo cose toste.

Del resto la stessa Emily Blunt ha rifiutato qualche tempo fa la possibilità d’interpretare una supereroina.

So che questo tipo di lungometraggi per molte persone rappresentano una sorta di religione- ha detto- ma a me non attirano alla stessa maniera. Non ho questo desiderio così forte di vestire i panni di un supereroe.

In passato l’attrice è stata vicina a lavorare in un film di supereroi, ovvero Iron Man. Le fu, infatti, offerta la parte di Black Widow. Ma, clamorosamente, rifiutò la parte.

Adoravo Iron Man quando mi fu offerta la parte di Black Widow- ha dichiarato- volevo lavorare con Robert Downey Jr., ma non so se i film di supereroi sono fatti per me. E poi ne sono un po’ esausta, ce ne sono troppi, e non mi piacciono. Non dico che non farei mai un supereroe, però deve trattarsi di un personaggio davvero interessante.

Attualmente Emily Blunt sta promuovendo l’uscita negli Stati Uniti della seri TV western The English, in cui veste i panni di Cornelia, un personaggio che sembra aver adorato.

Adoro i personaggi che hanno un segreto. E di Cornelia mi piace molto il suo essere spontanea, positiva, piena di speranza. Ed è un character ancora più sorprendente rispetto a tutto ciò. Può essere innocente senza essere ingenua, e questa è una sua forza.

Ecco il trailer del telefilm che vede protagonista Emily Blunt.

