Elton John Live dal Dodger Stadium dal 21 novembre in streaming su Disney+

Disney+ ha annunciato che Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile, vincitrici dei premi GRAMMY, si uniranno sul palco insieme all’icona della musica Elton John durante la sua ultima esibizione nordamericana al Dodger Stadium, rendendo omaggio a lui e alla sua leggendaria carriera. Elton John Live dal Dodger Stadium verrà trasmesso in diretta streaming lunedì 21 novembre a partire dalle 4:30am (ora italiana) in esclusiva su Disney+.

Ecco il poster dedicato.

Disney+ ha inoltre diffuso il trailer per celebrare lo storico livestream di tre ore, realizzato da Disney Branded Television e prodotto da Fulwell 73 Productions e Rocket Entertainment. Elton John Live dal Dodger Stadium mostrerà Elton John come il pubblico non lo ha mai visto prima, onorando l’icona e quel momento cruciale che nel 1975 ha sancito il suo successo mondiale.

Dopo aver collaborato con molti artisti di successo nel corso dei decenni, Elton John è riuscito a conquistare nuovamente l’attenzione di tutto il mondo nel 2021, quando ha collaborato con Dua Lipa per il singolo di successo “Cold Heart”. La canzone contiene una combinazione dei suoi brani più iconici, tra cui “Sacrifice” e “Rocketman”.

Kiki Dee ed Elton John hanno fatto scalpore quasi 50 anni fa con la loro canzone numero uno “Don’t Go Breaking My Heart”, che ha rappresentato per lui il terzo singolo indipendente dopo “Lucy In The Sky With Diamonds” e “Philadelphia Freedom”.

Brandi Carlile è una fan della leggenda internazionale da quando aveva 11 anni e ha ospitato il 30° Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. I due hanno stretto un’amicizia che dura da una vita e nel 2021 hanno pubblicato “Simple Things”, che ha fatto parte dell’album di Elton John “The Lockdown Sessions”.

Come parte del “Farewell Yellow Brick Road Tour” di Elton John, presentato da Alliance for Lifetime Income, Elton John Live dal Dodger Stadium mostrerà l’icona della musica davanti a oltre 50.000 fan in carne e ossa e a innumerevoli ammiratori in tutto il mondo che lo acclameranno virtualmente. Il concerto vedrà la partecipazione di ospiti speciali e le performance di successi mondiali ineguagliabili che attraversano i decenni, in uno dei più grandi addii della storia della musica. Questo live sarà il culmine del suo documentario originale Disney, Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years that Made His Legend.

Elton John Live dal Dodger Stadium è prodotto da Fulwell 73 Productions e Rocket Entertainment. Fulwell 73 Productions ha realizzato e ripreso alcuni dei momenti più importanti della storia della musica, tra cui l’AIDS Foundation Academy Awards Party di Elton John, Adele: One Night Only, Bruno Mars: 24K Magic Live at The Apollo, la cerimonia dei GRAMMYS® e tanti altri. I produttori esecutivi di Fulwell 73 Productions sono Gabe Turner, Ben Winston, Emma Conway e Sally Wood, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Per Rocket Entertainment, Elton John, David Furnish, Luke Lloyd Davies e RJ Cutler sono gli executive producer. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice president, unscripted e nonfiction, e Nicole Silveira è vice president, unscripted.