Bicicletta: progetti che incentivano il suo utilizzo green

Diverse iniziative incentivano l'uso della bici perché pedalare è importante per il nostro portafoglio e per la nostra salute.

Quando si pensa alla bici, sicuramente la si immagina come un mezzo di trasporto che ormai viene sempre meno utilizzato. Diverso è il caso di chi la usa per sport o per pura passione.

La bici però può rappresentare ben altro e come si vedrà qui di seguito il suo uso può essere ancora più importante di come lo si immagina. Questo si evince anche dalla nascita di progetti che ne promuovono l’utilizzo.

La bici e quello che rappresenta

Probabilmente all’inizio sembrava essere un’idea folle o addirittura poco realizzabile ma in realtà non è così. Negli ultimi anni, infatti, si stanno diffondendo molti progetti che vedono proprio la promozione dell’utilizzo della bici in vari modi.

Tutto è iniziato dall’idea promossa dal comune di Legnano che, appunto, ha promosso progetti di “Bike to work” e “Bike to school”. Questi progetti, ormai ideati e presenti da un anno e mezzo in questo comune, incentivano l’utilizzo della bici.

Lo promuovono come mezzo sostenibile e green per spostamenti per lavoro o scolastici. In questo progetto, quindi, la quota di CO2 che si risparmia viene convertita in crediti che diventano dei buoni da utilizzare in vari negozi. Questo però non è l’unico esempio. Da questo progetto ne sono nati sempre di più.

Oggi, quindi, viene sempre più promossa la bicicletta come mezzo di trasporto che non solo fa bene alla salute ma permette anche di guadagnare. In questo articolo si parlerà proprio di questa iniziativa e di come è stata realizzata poi nei vari progetti ideati.

Progetti che promuovono l’utilizzo della bicicletta

Come è stato accennato, sono sempre più i progetti che promuovono l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti all’interno della propria zona. In questo caso, quindi, si cerca di compensare i cittadini che utilizzano la bicicletta per i propri spostamenti. Ovviamente il fine ultimo di questi progetti è proprio quello di contribuire ad un cambiamento delle abitudini di tutti i cittadini.

È proprio tramite l’utilizzo di metodi green che si possono ridurre le emissioni nocive prodotte delle auto e questo ha un notevole impatto sull’ambiente. Inoltre utilizzare la bicicletta ha anche altri vantaggi in quanto riduce il traffico in città, rendendola più vivibile e pulita, e fa bene alla salute. Utilizzare la bicicletta per i propri spostamenti, infatti, permette di essere in forma e di non impigrirsi stando seduti in macchina.

Tutto questo si sa già da molto tempo ma effettivamente sembra non bastare per poter cambiare le proprie abitudini a livello di spostamenti. Ecco perché nei vari progetti è stato ideato anche un metodo di ricompensa monetaria. Utilizzare la bicicletta, infatti, diviene anche un modo per guadagnare e quindi va ancor più ad incentivarne l’utilizzo. Insomma questi progetti funzionano bene anche grazie a questo piccolo dettaglio.

Quali sono i comuni che hanno ideato questi progetti finora? Eccone elencati alcuni qui di seguito.

Iniziative nel comune di Parma

Un buon progetto è quello che è stato ideato dal comune di Parma che però è stato realizzato in collaborazione con le varie aziende. Nel 2021 il progetto Bike to work ha visto la partecipazione di ben 25 imprese.

In cosa consisteva questo progetto? Nel progetto bike to work venivano assegnate ricompense di un massimo di 20 centesimi a km effettuati in bicicletta. Inoltre ogni singolo cittadino poteva ricevere al massimo 50 euro mensili ad eccezione che avesse completato il tragitto casa-lavoro con dei mezzi sostenibili come la bici, appunto.

Questo progetto inoltre è stato anche replicato nel comune di Ferrara. In questo caso sono stati messi a disposizione 420mila euro.

Progetti nel comune di Milano

Quando pensiamo a Milano, immaginiamo una città inquinata e caotica. Sicuramente quest’immagine è veritiera, ma anche qui si sta muovendo qualcosa proprio per cambiare la situazione attuale.

Infatti è stata promossa la Milano Bike Challenge ossia una competizione gratuita tra aziende. In questo caso ogni azienda può gareggiare proponendo tre dei loro dipendenti e la sfida dura circa un mese e mezzo.

Tale gara va a valutare tre parametri ossia l’azienda che riuscirà a far utilizzare la bici ad una percentuale più alta di lavoratori sul totale. Il secondo criterio è l’azienda con la quota di CO2 risparmiata percorrendo più chilometri. Inoltre il terzo criterio vede la vincita della persona che risparmierà singolarmente più CO2 percorrendo più chilometri.

Tutto questo viene monitorato tramite l’App Cycle2Work che valuta anche ciò che viene effettuato nel tempo libero.

L’idea del Pin Bike: di cosa si tratta?

Oltre ai vari progetti presenti nei vari comuni italiani, è presente il progetto Pin Bike. Esso coinvolge attualmente ben 16 città italiane ed è nato nel 2018.

Include l’applicazione di un dispositivo sulla biciletta che quindi monitora i km percorsi in ambito urbano, ad esempio per andare al lavoro. Una volta monitorato, verranno accumulati crediti che potranno essere spesi nei negozi della propria città.