Hogwarts Legacy: le scelte dei giocatori avranno un impatto su storia e finale

Le scelte intraprese in Hogwarts Legacy andranno ad influenzare storia e finale del gioco. A confermarlo è stato il director Adam Tew durante l’ultimo showcase dedicato al gameplay del gioco. In sostanza, le decisioni che prenderemo avranno un certo impatto sul rapporto che avrà il protagonista con altri personaggi, sul mondo di gioco e andranno ad influenzare anche il finale dell’avventura.

Interagire in maniera differente con personaggi diversi potrà portare anche alla comparsa di nuove scelte per i giocatori. Naturalmente, alcune di queste scelte avranno un effetto reale sul mondo di gioco, andando a modificare la vita di alcuni personaggi e il finale dell’avventura. Altre scelte saranno più semplici e vi renderanno solo più simpatici o anticipati agli altri personaggi – ha dichiarato Adam Tew.

In precedenza, Avalanche Software aveva già parlato di come le scelte andranno ad influenzare i rapporti di amicizia all’interno della scuola, ma non si era mai parlato in maniera approfondita dell’esistenza di veri e propri bivi narrativi. Durante l’ultimo appuntamento comunicativo, Avalanche ha fornito diversi dettagli anche sulla direzione artistica del gioco, su come sarà strutturato l’editor dei personaggi e sulle caratteristiche del sistema di combattimento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PlayStation, Xbox e PC. La versione per Nintendo Switch, invece, resta ancora senza una data d’uscita.