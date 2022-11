Hogwarts Legacy: showcase dedicato al gameplay in arrivo oggi, orario e durata dell’evento

WB Games Avalanche ha annunciato che oggi, 11 novembre, si terrà un nuovo showcase dedicato al gameplay di Hogwarts Legacy, l’atteso RPG ambientato nel Wizarding World. L’evento si terrà oggi a partire dalle 19:00, ora italiana.

Stando a quanto riportato dall’account Twitter PlayStation Game Size, che ha analizzato il codice della pagina relativa alla premiere del video su YouTube, la presentazione durerà 46 minuti e 9 secondi. Viene però sottolineato che in questo conteggio dovrebbero essere compresi anche i 30 minuti di countdown. Possiamo dunque aspettarci che la presentazione effettiva durerà 15 minuti.

Sappiamo, inoltre, che parteciperanno all’evento anche il game director Alan Tew, il senior environment artist Boston Madsen e il community manager Chandler Wood che forniranno altri preziosi dettagli sulla produzione targata Avalanche. Stando a quanto dichiarato dal team, l’evento di questa sera ci permetterà un breve tour del castello di Hogwarts e scoprire numerosi dettagli sul sistema di creazione del personaggio, l’interfaccia utente e il combattimento.

Are you ready to dive back into the world of #HogwartsLegacy? November 11th, 2022 at 10AM PT, join us for a special gameplay showcase hosted onhttps://t.co/8SbYIfYqWb and https://t.co/t6wLQ3YdQZ. pic.twitter.com/9zcXWkpqoA

— WB Games Avalanche (@AvalancheWB) November 10, 2022