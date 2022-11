Black Panther: Wakanda Forever conquista il botteghino italiano

Il nuovo film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever ha conquistato il pubblico italiano, ottenendo il primo posto al box office con un incasso di oltre 4,1 milioni di Euro in sei giorni di programmazione. Nelle sale italiane dallo scorso 9 novembre, il lungometraggio diretto da Ryan Coogler si è posizionato, nel nostro mercato, come quarto miglior opening del 2022 e come quinto miglior opening dall’inizio della pandemia.

Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto da Black Panther: Wakanda Forever in meno di una settimana e questo testimonia quanto sia forte il desiderio del pubblico italiano di tornare sempre di più a vivere l’esperienza cinematografica. Questi risultati confermano ancora una volta il forte legame del pubblico italiano con il Marvel Cinematic Universe dopo lo straordinario successo riscosso da Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder che, insieme a Black Panther: Wakanda Forever, rappresentano tre dei quattro migliori opening del 2022, nonché tre dei cinque migliori opening dall’inizio della pandemia. Nel 2022 The Walt Disney Company Italia ad oggi ha distribuito dodici titoli e realizzato un totale di oltre 45 milioni di Euro con oltre 6,3 milioni di presenze. Siamo felici di poter continuare a sostenere le sale cinematografiche con nuovi attesissimi titoli in arrivo nei prossimi mesi, come il lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios Strange World – Un Mondo Misterioso e Avatar: La Via dell’Acqua, secondo capitolo del film di James Cameron con il maggiore incasso di tutti i tempi.

ha dichiarato Daniel Frigo, AD The Walt Disney Company Italia.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (dal 9 novembre nelle sale italiane), la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

