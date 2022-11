Abbiamo raggiunto il traguardo, come altro si può iniziare la recensione di The Walking Dead 11? Un’epopea che si è fatta strada negli anni a suon di teste spappolate agli zombie? L’ultima stagione, come saprete ha abbracciato i confini del Commonwealth, compresa la loro politica molto incasinata.

Uno degli episodi finali di The Walking Dead 11 ha visto Yumiko cercare di trovare una soluzione per fare ciò che è giusto per salvare ogni singola persona con cui è entrata nel Commonwealth, il che è stato difficile. Dopo aver visto gli ultimi episodi della serie però i pezzi del puzzle stanno iniziando a rivelare un’immagine di come lasceremo il mondo di The Walking Dead.

Opportunamente, un trio di trame avanza in rotta di collisione l’una con l’altra: la liberazione dei prigionieri di A-town, il processo a Eugene Porter e una sottotrama che potrebbe rivelarsi la più consequenziale di tutte: la squadra di ricerca di Aaron e la sua inquietante scoperta.

A sottolineare tutto questo ci sono prove di carattere morale per due aspiranti eroi: Negan, che sta ancora dimostrando di non essere più un cattivo, e Mercer, che è chiamato (finalmente) a seguire la propria coscienza con grande rischio personale.

Dare a Yumiko questa posizione di potere ha permesso all’avvocato per i diritti umani che è in lei di recitare e, da fan del personaggio, è stato fantastico.

A Yumiko è stato detto in passato che ha voce in capitolo su cose che accadono nel Commonwealth, quindi è naturale che vorrebbe plasmare il posto in un posto in cui vorrebbe vivere per il resto della sua vita.

Pamela che ha rapito la sua gente e ha fatto minacce velate non avrebbe mai avuto risonanza con Yumiko, e adoriamo il fatto che non avesse paura di seguire l’uomo che aveva rintracciato Connie.

C’è un ardente desiderio di giustizia che trasuda da Yumiko, e Pamela dovrebbe essere spaventata dal fatto che abbia cercato di armare qualcuno con una così grande passione per la giustizia.

A Yumiko piace conoscere la verità, anche quando non mette la sua gente nella migliore luce. A Pamela piace avere il controllo della narrazione e costringere Yumiko a perseguire Eugene renderebbe più facile spiegare ai cittadini del Commonwealth che Eugene è responsabile di tutto.

Pamela è anche abituata alle persone che seguono ogni suo ordine, e ora che Yumiko l’ha ridicolizzata in un ambiente pubblico, le persone guarderanno a lei per la leadership. Per questo motivo, Pamela non può farsi sbattere fuori dai suoi amici o mandarla via dalla città.

La disperazione sul volto di Eugene mentre accettava il suo destino era straziante. È uno dei personaggi più longevi della serie che ha fatto cose terribili, ma è chi è ora che conta.

Quando combatti costantemente per la sopravvivenza, le persone prendono decisioni che non sono in linea con i loro valori e, sfortunatamente, questo potrebbe essere il motivo della morte di Eugene.

Sarà bello vedere svolgersi un processo nel Commonwealth, ma con Pamela che tira costantemente i fili, è difficile immaginare che Eugene se la cavi senza scosse. Lo scenario più probabile è che lei riesca a spingerlo a prendere un patteggiamento, se esistono in questo nuovo mondo.

Yumiko è stata minacciata di perdere tutta la sua gente, ed è qualcosa che non prenderà alla leggera poiché questo arco finale prenderà piede.

Questo episodi o in particolare era incentrato sul mettere le donne toste al centro e uno dei personaggi più tosti è Carol Peletier. Anche dopo 12 anni, rimane una delle migliori perché la scrittura per lei è più forte che mai.

Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

Lottare con il passato

Continuiamo la recensione di The Walking Dead 11 dicendo che il rapimento di Ezekiel mentre sceglieva le torte è stata una svolta sinistra che ha dato il tono di terrore all’episodio. Vedere poi Carol e Daryl collaborare con Lance è qualcosa che non ci saremo mai aspettati, ma hanno dovuto dare una pista alla loro gente. Se c’è una critica sulla gestione dell’arco del Commonwealth, è che nessuno di questi luoghi con persone rinchiuse è molto sicuro.

Carol e Daryl sono assassini esperti in questa fase, ma ci sarebbe dovuto essere più di una lotta per fuggire dal complesso con Lance. La separazione di Carol e Daryl è stato solo un tentativo velato di fornire agli spettatori un’idea dei piani a lungo termine di Lance per il Commonwealth.

Una scena che fa ridere è quando ha messo la moneta del Commonwealth nel cervello schiacciato di Sebastian perché era un modo eccellente per agitare il dito medio verso Pamela senza essere effettivamente lì per vedere la sua reazione.

Lance ha sempre avuto speranze più significative per il Commonwealth, ed è quasi come se pensasse che creare questi alleati che servono molto poco nel grande schema delle cose gli avrebbe dato un senso più ampio di scopo.

Riavviare il mondo e scendere a compromessi per sopravvivere in un mondo devastato dai non morti è difficile, ma almeno aveva delle ambizioni. Carol gli ha detto che non le importava del Commonwealth è stato divertente perché è qualcosa a cui invece teneva profondamente.

Non siamo sicuri di cosa sperasse di ottenere raccogliendo il fucile per sparare a lei e Daryl alla fine, ma possiamo sempre fidarci che Carol sia più avanti dei suoi nemici. Con Melissa McBride che esce dallo spinoff con Norman Reedus, cominciamo a pensare che Carol alla fine potrebbe prendere il controllo del Commonwealth.

È una bella ripresa, ma quella conversazione con Lance deve significare qualcosa di diverso dal fatto che lui parli senza sosta per qualche minuto. Pamela che mandava tutti i nostri personaggi preferiti in un posto diverso su un treno, il tutto mentre li drogava, era oscuro.

Vedere Ezekiel è stato doloroso, ma sarebbe stato più soddisfacente vedere alcuni altri personaggi invece delle controfigure usati per risparmiare sulle tasse degli episodi. Stiamo arrivando alla fine di questa serie, ma sembra che il budget sia stato limitato per tutto il tempo.

L’osservazione di Negan ad Annie sul fatto che non era fondamentalmente il Custode non molto tempo fa risuona in tutto l’episodio, che riguarda tutto il lottare con il passato e tracciare linee tra i giusti e i malvagi. Annie ridacchia all’osservazione di Negan, ma non è così divertente per Zeke, che ancora nutre un serio rancore per la morte di Benjamin, il fratello di Henry.

Da quando sono uscite le ultime puntate di The Walking Dead 11se volete prendere con filosofia questo finale di stagione vi consiglio vivamente di farvi un giro fra i meme che ironizzano sul fatto che anche The Walking Dead prima o poi doveva finire.

Gli ultimi pezzi del puzzle

Ci siamo quasi, la recensione di The Walking Dead 11 è agli sgoccioli. Ritornando a noi, i prigionieri sono tutti insieme nel campo di lavoro ora e, dato il duro trattamento di Annie per mano delle truppe del Commonwealth, il bambino non ancora nato di Negan e tutto il resto si trovano ad affrontare un futuro molto cupo. Le cose sono così miserabili che Tyler – l’ex soldato che ha preso in ostaggio Max nel bel mezzo della festa di Pam Milton – non prenderà in considerazione l’idea di unirsi a Zeke e Negan per rovesciare i loro rapitori. Lo spirito rivoluzionario è stato eliminato da lui attraverso il lavoro manuale, minacce di violenza e un piano alimentare scadente del governo.

Quando si chiede a Negan di portargli chiunque stia pianificando una rivolta, torna alla vecchia domanda se Neegs sia davvero cambiato o meno. Riuscirà a vendere Zeke per tenere se stesso e sua moglie al sicuro? La prospettiva sembra improbabile, eppure sembra proprio che farà esattamente questo, soprattutto dopo un’accesa discussione in cui Zeke dice che anche se in qualche modo scappano, Negan non merita di essere padre. Ahia. Ma Negan è troppo intelligente per fidarsi… La buona notizia per i prigionieri di A-town è che una squadra di soccorso stellare è in agguato appena oltre le mura della città.

Daryl e Connie si dirigono nelle fogne (o, come le fa segno Daryl, “in fondo al tunnel di merda”, il che dimostra ancora una volta che questi due sono incapaci di essere tutt’altro che adorabili insieme, anche quando si muovono nelle fogne), mentre Rosita e Gabe devono astenersi a malincuore in servizio di vedetta.

Dovremmo essere preoccupati che uno dei loro migliori cecchini abbia solo un buon occhio? Immaginiamo che sia tutto ciò di cui ha bisogno. Questo lascia Carol e Maggie a intrufolarsi in una casa dove sottomettono magicamente un soldato in totale silenzio e, a pochi passi da ancora più guardie, prende un momento per far piangere Maggie. È lecito chiedersi se sei stato egoista a portare un bambino in questo mondo da incubo, Mags, ma non è il momento! Trovano il piccolo Herschel illeso, ma non vedono alcun segno degli altri.

Mentre i prigionieri vengono liberati, Eugene è nella corte dei canguri del Commonwealth con un giudice impiccato in panchina e l’esecuzione nel suo futuro. Pam accende l’acquedotto dal banco dei testimoni, mentre ricorda di aver visto la sua progenie su una lastra dell’obitorio. Peggio ancora, mentre viene interrogata da Yumiko, fieramente adatta agli affari, Pam tira fuori la difesa finta: la conversazione registrata di Sebastian in cui ha esposto la lotteria poiché una farsa è stata alterata, afferma.

Dato che non esiste una tecnologia disponibile che risale al 1987, la teoria dovrebbe essere abbastanza facile da confutare. Eppure Eugene viene comunque ritenuto colpevole, e mentre Yumiko è riuscita a conquistare il cuore della gente, Eugene ha solo un’ora prima che se ne vada. Il discorso di Eugene si rivela più potente della strategia legale di Yumiko: potrebbe anche guardare dritto a Mercer quando dice che una volta “si è imbattuto in una banda che prosperava facendo degli atti decisamente sconvenienti” (ah!) e che mentre “non era lui a far oscillare la mazza, avevo comunque le mani insanguinate … la mia inazione mi ha reso colpevole ... a volte basta una persona”. Una persona davvero, Mercer. Una persona davvero.

In mezzo a tutta questa tensione di vita o di morte, c’è una rara riunione di amici semi-vintage quando la squadra del carro di Aaron si imbatte in una coppia di cui ci eravamo completamente dimenticati: Luke, il simpatico compagno della vecchia ciurma di Yumiko, e Jules, la sua ragazza di Oceanside.

L’allegria è di breve durata, come ci si aspetterebbe quando si vive nell’inferno degli zombi: sono fuggiti dalla comunità sulla spiaggia quando si è presentato Hornsby e da allora non hanno più visto Rachel, la leader del lato O, o nessun altro. Quella notizia è abbastanza inquietante, ma ciò che è molto più preoccupante è cosa succede quando tutti si incornano e camminano tra i morti per evitare di essere scoperti da una pattuglia del Commonwealth.

Un coltello cade a terra mentre la mandria avanza. Non è un grosso problema, fino a quando uno zombi non sembra raccoglierlo. Aaron e la compagnia sono ancora perseguitati dallo “scalatore”, come hanno soprannominato il camminatore appena agile che hanno affrontato in precedenza. Se queste cose stanno imparando ad armarsi, dimentica che gli umani sono la “vera minaccia”: i mostri armati di coltelli e pistole diventeranno la causa indiscussa numero uno di morte nel nuovo mondo.

I colpi di scena abbondano poiché mentre sembra che Negan abbia effettivamente incaricato Zeke di prendere la caduta ad A-town, tutti sono scioccati nel vedere Negan pronto a sacrificarsi non solo per sua moglie, ma per tutti i prigionieri.

Ma il Warden pazzo di potere commette un errore fatale ordinando che anche Annie muoia. Per prima cosa, Zeke seppellisce l’ascia di guerra e conduce un momento di solidarietà mentre lui e un gruppo di prigionieri stanno con Negan e Annie. Quindi Negan fa appello con successo al soldato scontento e il caos che ne segue termina con un suono familiare: lo scricchiolio di una lama mentre Daryl appare giusto in tempo per pugnalare…

Ancora meglio è la mossa finale di Rosita: quando voi-sapete-chi (no, non Voldemort) sorride e sussurra “perderai tutto, lei gli spinge addosso un soldato zombi e lui urla di agonia mentre il suo viso, incluso almeno un bulbo oculare, viene divorato. È così raccapricciante che persino Negan distoglie lo sguardo e quando lo disgusti, devi davvero riflettere su te stesso.

Anche il momento meno sorprendente della stagione finale di The Walking Dead 11 alla fine fa il suo sporco lavoro. Era solo questione di tempo prima che Mercer ascoltasse la sua coscienza, insieme letteralmente a tutti quelli a cui tiene e rispetta. Anche se un Eugene incappucciato viene condotto nelle viscere del Commonwealth, la morte non sembra davvero imminente: Mercer aveva sicuramente qualcosa nella manica dell’armatura?

Ma né Eugene né noi eravamo preparati per quello che ha dimostrato, finalmente, che l’omone si è unito ai bravi ragazzi. “È ora di fare cazzate”, dice Mercer, e con questo, l’attenzione si sposta dalla liberazione dei prigionieri di A-town alla liberazione della gente del Commonwealth. È un degno addio a una saga che fin dai suoi primi momenti ci ha fatto perdere il sonno e ci ha fatto correre a cercare i fumetti.