Lavoro: le offerte ci sono, mancano i lavoratori

Il Ministero del Lavoro dichiara:

Rispetto alla distanza del luogo di lavoro è congrua un’offerta entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, questo se si tratta di una prima offerta. Se, invece, si tratta di una seconda offerta può essere collocata ovunque nel territorio italiano. In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, l’offerta è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta.