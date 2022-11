Jet: in Cina arriva il C919

La Cina mette in mostra il nuovo C919, primo aereo a medio raggio per il trasporto passeggeri creato nel paese asiatico. A fine settembre aveva ottenuto la prima certificazione di idoneità al volo dalle autorità di Pechino.

Il nuovo modello è stato presentato alla China International Aviation and Aerospace Exhibition di Zhuhai, nel sud-est della Cina. Centinaia di spettatori che hanno assistito al primo volo del jet. Il nuovo aereo è stato creato dal gruppo statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Esso può ospitare fino a 174 passeggeri senza distinzioni di classe.

Il suo traguardo sarà quello di superare i concorrenti stranieri i Boeing 737 Max e l’Airbus A320. La strada per poter scalfire e superare l’egemonia occidentale dei due antagonisti nel trasporto aereo civile però è ancora lunga. L’impiego del C919 della Comac non ha ancora ottenuto l’approvazione degli enti regolatori di Stati Uniti e Ue. Pechino ha annunciato un accordo con Airbus da 17 miliardi di dollari che include 132 A320. I media locali hanno ipotizzato che il suo impiego partirà dal primo trimestre 2023. L’uso del C919 sarà limitato inizialmente alle tratte interne cinesi o a quelle che collegano Cina a paesi vicini asiatici o di Russia o India.

La gestazione del C919 è stata di ben più di 14 anni. L’Air Show di Zhuhai a cui è stato presentato il C919 è una delle più importanti rassegne del genere in Cina. Il C919 ha sfrecciato nel cielo con virate di 45 gradi di fronte a una folla numerosa. A Zhuhai per la prima volta gli aerei civili a fusoliera stretta cinesi sono stati in passerella insieme ai rivali di Boeing e Airbus.