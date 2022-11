ESO: celebra 60 anni con un ritratto della Nebulosa Cono

L’European Southern Observatory (ESO) festeggia 60 anni e ha rilasciato una spettacolare immagine della Nebulosa Cono, una fabbrica di stelle a forma di pilastro lungo 7 anni luce e formato da polveri e gas scuri e impenetrabili. La sua forma ricorda una creatura mitologica misteriosa.

L’immagine è stata ottenuta tramite il Very Large Telescope (Vlt) in Cile ed è solo una delel tantissime osservazioni fatte dai telescopi dell’ESO a partire dalla sua fondazione nel 1962. Da allora, l’European Southern Observatory ha contribuito in modo notevole dalla prima immagine di un esopianeta alla conferma che l’espansione dell’universo è in accelerazione, passando per lo studio del buco nero al centro della nostra galassia.

La Nebulosa Cono, situata nella costellazione dell’Unicorno a 2’500 anni luce dalla Terra, fa parte di una vasta regione di formazione stellare chiamata NGC 2264 e scoperta dall’astronomo William Herschel nel 18esimo secolo. Questa è un perfetto esempio delle strutture a forma di pilastro che si generano nelle gigantesche nubi di gas freddi e polveri che permettono di dare la vita a nuove stelle.

La forma così particolare si ottiene quando le giovani stelle, calde e brillanti, spazzano via il materiale nelle loro vicinanze tramite intensi venti stellari e radiazioni ultraviolette, comprimendolo in strutture scure e dense che ricordano dei pilastri. L’immagine mostra in rosso i gas contenenti zolfo e in blu quelli formati da idrogeno. Questi filtri rendono le stelle di una tonalità dorata quando, in realtà, apparirebbero blu.