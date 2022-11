Hubble: ripreso un ‘ponte’ intergalattico luminoso

Il telescopio Hubble di NASA e Agenzia Spaziale Europea ha immortalato un luminoso ‘ponte’ intergalattico situato nella costellazione della Vergine a 200 milioni di anni luce dalla Terra. Questo ponte unisce due galassie a spirale che, insieme a una terza galassia, formano il trio galattico conosciuto con il nome di Arp 248.

Grazie alla fotocamera Acs (Advanced Camera for Surveys) Hubble è riuscito a riprendere questo flusso di stelle e polveri definito coda mareale che si è originata dalla reciproca attrazione gravitazionale tra le due galassie. L’osservazione è stata fatta da Hubble nell’ambito di una ricognizione dei cataloghi astronomici riguardanti oggetti celesti caratterizzati da forme o strutture particolari, allo scopo di individuare soggetti meritevoli di osservazioni in futuro con i telescopi Hubble e Webb e il radiotelescopio Alma (Atacama Large Millimeter Array).

Il team di Hubble ha passato al setaccio il Catalogue of Southern Peculiar Galaxies and Associations, curato dagli astronomi statunitensi Halton Arp e Barry Madore e contenente 6.000 galassie insolite, e l’Atlas of Peculiar Galaxies, curato dal solo Arp e dedicato a 338 galassie.