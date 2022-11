Avatar: La Via dell’Acqua durerà oltre tre ore, James Cameron spiega il motivo

Il regista James Cameron ha spiegato per quale motivo Avatar: La Via dell'Acqua durerà oltre tre ore.

Da poco è stata rivelata la durata di Avatar: La Via dell’Acqua, il film sequel del lungometraggio campione d’incassi all-time: il film durerà complessivamente 3 ore e 10 minuti. Si tratta di un minutaggio altissimo, e di cui ha parlato anche lo stesso James Cameron.

Il regista ha dichiarato:

L’obiettivo è quello di raccontare una storia piena d’emozione. Nel nuovo film tutto è spinto oltre, sia a livello di personaggi, che di storia, ed anche con le emozioni. Non abbiamo parlato molto di emozioni e di relazioni nel primo film, e abbiamo cercato di recuperare nel secondo. E si tratta di un film lungo, perché ci sono molti personaggi. C’è una storia più ampia da mostrare.

Lo stesso filmmaker qualche tempo fa aveva rivelato di aver passato molto tempo a riflettere sulla storia ideale da scrivere per questo sequel.

Quando ho iniziato a lavorare su Avatar 2 con i miei sceneggiatori ho detto loro che non avremmo potuto scrivere nulla fino a quando non avremmo capito per quale motivo il primo fosse andato così bene- ha raccontato- Dovevamo decodificare quel codice. Ogni film lavora su più livelli: quello superficiale è composto dai personaggi, dalle loro situazioni e dalle risoluzioni; il secondo è quello tematico; ma Avatar lavora anche sul livello del subconscio. Ho scritto un’intera sceneggiatura per il sequel rendendomi conto che non toccava il terzo livello. Così ho ricominciato da capo. Ci è voluto un anno di lavoro.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell'Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

La possibilità di far proseguire il franchise di Avatar dipenderà dai risultati al botteghino. E su questo Cameron ha detto:

Il mercato potrà dirci se abbiamo concluso il nostro percorso entro tre mesi, oppure ci dirà se sarà semi concluso, e quindi potremo completare il terzo film senza proseguire fino alla fine del progetto, e questo perché la saga non avrà margini per creare abbastanza profitti.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.