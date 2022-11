Spider-Man: Tom Holland ha firmato un contratto per una nuova trilogia (rumor)

I Marvel Studios si sono assicurati la presenza di Tom Holland nei prossimi film della Casa delle Idee. Questo è quanto è stato rivelato dall’insider Jeff Sneider durante il podcast The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha. Tom Holland tornerà a vestire i panni di Spider-Man per una nuova trilogia, più altre tre presenze assicurate.

Secondo quanto è stato rivelato dall’insider, Tom Holland farà sicuramente parte di un nuovo progetto, ancora senza titolo, su Spider-Man 4. Il nuovo contratto rafforza la collaborazione tra lo spiderverso di Sony Pictures ed i Marvel Studios.

Già l’anno scorso la produttrice della Sony, Amy Pascal, aveva assicurato che Spider-Man: No Way Home non sarebbe stato l’ultimo progetto in collaborazione con i Marvel Studios.

Non è l’ultimo film che facciamo con Marvel – aveva dichiarato- siamo pronti a fare un nuovo Spider-Man con Tom Holland e con la Casa delle Idee. Abbiamo realizzato tre film, e vorremmo farne altri tre, non è l’ultima nostra presenza nel Marvel Cinematic Universe.

Ed in effetti, se il rumor di Jeff Sneider venisse confermato, la presenza di Tom Holland nell’universo Marvel proseguirà ancora per diversi anni e produzioni.