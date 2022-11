Sciroppi per bambini: contaminati quelli con paracetamolo

Sono otto gli sciroppi per bambini con paracetamolo che risultano probabilmente tossici. Essi possono causare gravi danni, se assunti. Sono prodotti a oggi trovati in Indonesia e sono oggetto di allerta per l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Hanno un alto contenuto di glicole etilenico o dietilenico. Ecco gli otto medicinali:

sciroppo Termorex (solo lotto AUG22A06)

sciroppo Flurin DMP

sciroppo per la tosse Unibebi

gocce di paracetamolo Unibebi Demam

sciroppo di paracetamolo Unibebi Demam

gocce di paracetamolo (prodotto da PT Afi Farma)

sciroppo di paracetamolo (menta) (prodotto da PT Afi Farma)

sciroppo Vipcol

Anche se sono stati trovati in Indonesia, anche altri paesi potrebbero aver dato via libera all’immissione in commercio. I prodotti scadenti possono causare lesioni gravi o mortali, in particolare nei bambini. I sintomi tossici possono includere dolore addominale, diarrea, vomito, problemi di urinazione, emicrania, stato confusionale e danni renali. In casi gravi possono portare alla morte.

L’Oms invita le autorità sanitarie nazionali a verificare la presenza di tali prodotti sul mercato. Un avvertimento anche per i produttori di farmaci in forma liquida al test di principi attivi per verificare la presenza di contaminanti. Si registrano molti decessi: 140 bambini in Indonesia e 70 in Gambia. Le indagini sono in corso, ma pare che siano stati proprio sciroppi contaminati a causare la morte.