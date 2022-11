Sabbia: può aiutare a dimagrire e contrastare l’obesità

La dieta del futuro può includere particelle di silice per combattere l’aumento di peso. La sabbia quindi potrebbe essere la soluzione per adiposi e chili di troppo.

Un recente studio afferma che le particelle di silice aiutano a combattere il peso. Sono le stesse particelle ricavate dalla sabbia che hanno un potere dimagrante per poter combattere adiposi e chili di troppo. Tutto ciò si è potuto scoprire grazie a esperimenti su topi. Questi, sottoposti a diete ad alto contenuto lipidico, ingrassavano molto meno, se alimentati con nanoparticelle di silice porosa (MSP). Poi si è provato che assumere MSP favorisse la riduzione dei livelli di glucosio e di colesterolo nel sangue diminuendo così problemi patologici.

La nuova ricerca partendo da questi studi precedenti ha analizzato il comportamento di tredici campioni di particelle di silice. Esse avevano varie forme e dimensioni dentro un finto apparato gastrointestinale. I risultati hanno monitorato l’assorbimento di acidi grassi e zuccheri. Pare che la silice porosa possa ostacolare la digestione attivata dagli enzimi che scompongono le sostanze nutrienti.

Le particelle di sabbia sembrano contrastare l’apporto di calorie in due modi. Da una parte i pori intrappolano gli enzimi digestivi, dall’altro sequestrano i nutrienti prima di entrare nel sangue. Non ci sono ancora però conclusioni definitive, solo dopo la vera conferma si potranno attuare terapie a base di sabbia per perdere peso. Insomma, la sabbia possiede questo curioso potere!