Pokémon: Ash Ketchum diventa il migliore allenatore dopo 25 anni

Ash Ketchum diventa il migliore allenatore dopo 25 anni, in un episodio della serie animata Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Finalmente, dopo 25 anni di duelli, Ash Ketchum è stato riconosciuto come il migliore allenatore di Pokémon. L’annuncio è arrivato grazie alla stessa Pokémon Company. Ash e Pikachu hanno raggiunto il loro grande risultato nell’ultimo episodio di Pokémon Ultimate Journeys: The Series, dove il duo ha ottenuto il titolo nel corso del Masters Eight Tournament.

Gli scontri tra Ash ed i vari avversari, tra cui il Team Rocket, sono divenuti dei veri cult fin dal 1997, con la serie Pokémon: Indigo League. Già nel 2019 Ash aveva ottenuto il titolo di Pokémon League Champion in Pokémon the Series: Sun & Moon.

Nell’ultima stagione di Pokémon Ultimate Journeys: The Series, Ash e la sua squadra si sono scontrati contro degli allenatori di grande livello, ma l’eterno ragazzino è riuscito a spuntarla ottenendo un riconoscimento atteso da 25 anni.

Taito Okiura di The Pokémon Company International ha dichiarato: