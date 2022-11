Piante Neoplants: catturano la tossicità degli ambienti

L’inquinamento atmosferico colpisce le città ma anche le case. L’aria interna domestica è essenziale per la salute e una semplice pianta da appartamento non può cambiare le cose. Alle polveri sottili inquinanti esterne si aggiungono anche dei composti organici volatili (VOC) derivanti dai materiali da costruzione del luogo dove viviamo. Alcuni di essi possono portare a cancro, problemi di respirazione e malattie al cuore causanti la morte.

Neoplants è un’azienda francese di Parigi che si focalizza sul migliorare le capacità delle piante d’appartamento di catturare l’inquinamento e i VOC. L’azienda ha scelto una pianta ad alto potenziale e ha cominciato a fare modifiche genetiche. Il traguardo è attivare modi in cui questa pianta tramuta tali composti in un sottoprodotto utilizzabile. Neoplants ha scelto la pianta pothos per creare il primo purificatore biologico.

L’azienda francese ha modificato il genoma della pianta pothos, in modo da trasformare la formaldeide dall’aria in saccarosio. Inoltre, è anche in grado di tramutare il benzene e altri composti in proteine. Per riassumere con più chiarezza, la pianta assorbe la formaldeide e il benzene e poi produce proteine e zuccheri usati come nutrimento. Ecco che tutto ciò permette di aumentare la sua abilità di catturare agenti tossici. In poche parole, un depuratore d’aria vivente. Questo metodo avrà un grande impatto sulla purificazione dell’aria su larga scala.