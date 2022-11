Nuovo Santa Clause Cercasi: nuovo trailer della serie sequel per Disney+

Disney+ ha diffuso oggi il nuovo trailer e la key art della serie originale Nuovo Santa Clause Cercasi. I primi due episodi della serie, composta da sei episodi totali, debutteranno mercoledì 16 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Si tratta di una serie sequel diretta della saga di film natalizi classici con protagonista Tim Allen, Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai.

La serie è interpretata da Tim Allen (Scott Calvin/Santa Claus), Elizabeth Mitchell (Carol/Signora Claus), Elizabeth Allen-Dick (Sandra), Devin Bright (Noel), Austin Kane (Cal), Matilda Lawler (Betty), Rupali Redd (Grace) e Kal Penn (Simon Choksi).

Il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) è l’executive producer e showrunner mentre Tim Allen, che ricopre anche il ruolo del protagonista, Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina sono gli executive producer insieme a Jason Winer e Jon Radler per Small Dog Picture Company. La serie targata Disney Television è una produzione 20th Television, come parte di Disney Television Studios.

Sinossi:

Scott Calvin è tornato! Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, è più allegro che mai. Ma con il declino della popolarità del Natale, diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore.

